    न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं नैनीताल तो पढ़ लें ये खबर, केवल इन दो जगहों से मिलेगी शहर में एंट्री 

    By Chayan Rajput Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:27 AM (IST)

    नए साल और थर्टी फर्स्ट के जश्न के लिए नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब केवल दो एंट्री पॉइंट से ही शहर में प्रवेश मिलेगा। एसपी यातायात डॉ. जगदीश चंद्र न ...और पढ़ें

    नैनीताल-कैंची धाम आने वाले पर्यटकों को जिले में सिर्फ दो जगह से मिलेगी एंट्री

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नैनीताल की वादियों में थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर का जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों को जिले में सिर्फ दो जगह से एंट्री मिलेगी। जिसमें देहरादून, दिल्ली से आने वाले पर्यटकों को रामनगर से वाया नैनीताल के लिए भेजा जाएगा।

    वहीं, रुद्रपुर के रास्ते आने वाले पर्यटकों को पंतनगर रोड से लालकुआं फिर गौला बाईपास होते हुए काठगोदाम से ऊपर जाने दिया जाएगा।

    मंगलवार को एसपी यातायात डॉ. जगदीश चंद्र ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सिर्फ दो जगह से पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। उन्होंने कहा कि नैनीताल में वाहनों का दबाव बढ़ने के चलते रूसी-1 और रूसी-2 बैंड में सैलानियों को वाहन पार्क करने होंगे।

    इसके बाद शटल सेवा की मदद से सैलानियों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। अपील कि की बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक धार्मिक स्थलों में स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। लंबे रूट से आने वाले ड्राइवरों को आराम दें। वाहनों को ओवरटेक करने से बचें।