कुमाऊं विवि छात्रसंघ चुनाव: करन सती ने एबीवीपी को हराया, भगवा खेमे में मची खलबली

जासं, नैनीताल। कुमाऊं विवि के डीएसबी छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय करन सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को पराजित कर भगवा खेमे में खलबली मचा दी। महासचिव पद पर एनएसयूआइ के आयुष आर्य निर्विरोध चुने गए जबकि छात्रा उपाध्यक्ष में तनीषा जोशी ने प्राची नेगी को, उपाध्यक्ष में दिनेश चंद्र ने शशांक भंडारी को, संयुक्त सचिव में जववर्धन ने नितांत को, सांस्कृतिक सचिव में भावेश विश्वकर्मा ने सत्यम सिंह को जबकि कला संकाय प्रतिनिधि में करन ने दीपांशु को पराजित किया।

शनिवार को छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर हुए मतदान में 5450 छात्रों में से 2704 ने मताधिकार का प्रयोग किया। अपराह़्न तीन बजे से मतगणना हुई। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. संजय पंत ने मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की।

अध्यक्ष पद में विजयी निर्दलीय करन सती को 1466, पराजित तनिष्क मेहरा को 1217, छात्रा उपाध्यक्ष में तनीषा जोशी को 1747, पराजित प्राची नेगी को 717, उपाध्यक्ष में विजयी दिनेश चंद्र ने 2017, पराजित शशांक को 515, संयुक्त सचिव में विजयी जयर्वधन को 1290, पराजित नितांत को 1149, सांस्कृ़तिक सचिव में विजयी भावेश को 1522 व पराजित सत्यम को 1009 मत प्राप्त किए।