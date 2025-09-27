Language
    कुमाऊं विवि छात्रसंघ चुनाव: करन सती ने एबीवीपी को हराया, भगवा खेमे में मची खलबली

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:21 PM (IST)

    नैनीताल के कुमाऊं विवि के डीएसबी छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय करन सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को हराया। एनएसयूआइ के आयुष आर्य महासचिव चुने गए। तनीषा जोशी छात्रा उपाध्यक्ष बनीं। उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र संयुक्त सचिव जववर्धन और सांस्कृतिक सचिव भावेश विश्वकर्मा भी विजयी रहे। शनिवार को हुए मतदान में 5450 में से 2704 छात्रों ने वोट दिया। परिणाम घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया।

    अध्यक्ष पद पर निर्दलीय करन सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को हराया। जागरण

    जासं, नैनीताल। कुमाऊं विवि के डीएसबी छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय करन सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को पराजित कर भगवा खेमे में खलबली मचा दी।

    महासचिव पद पर एनएसयूआइ के आयुष आर्य निर्विरोध चुने गए जबकि छात्रा उपाध्यक्ष में तनीषा जोशी ने प्राची नेगी को, उपाध्यक्ष में दिनेश चंद्र ने शशांक भंडारी को, संयुक्त सचिव में जववर्धन ने नितांत को, सांस्कृतिक सचिव में भावेश विश्वकर्मा ने सत्यम सिंह को जबकि कला संकाय प्रतिनिधि में करन ने दीपांशु को पराजित किया।

    शनिवार को छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर हुए मतदान में 5450 छात्रों में से 2704 ने मताधिकार का प्रयोग किया। अपराह़्न तीन बजे से मतगणना हुई। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. संजय पंत ने मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की।

    अध्यक्ष पद में विजयी निर्दलीय करन सती को 1466, पराजित तनिष्क मेहरा को 1217, छात्रा उपाध्यक्ष में तनीषा जोशी को 1747, पराजित प्राची नेगी को 717, उपाध्यक्ष में विजयी दिनेश चंद्र ने 2017, पराजित शशांक को 515, संयुक्त सचिव में विजयी जयर्वधन को 1290, पराजित नितांत को 1149, सांस्कृ़तिक सचिव में विजयी भावेश को 1522 व पराजित सत्यम को 1009 मत प्राप्त किए।

    विवि प्रतिनिधि में अविनाश बगड़वाल निर्विरोध चुने गए हैं। परिणाम की घोषणा के बाद भगवा खेमे में मायूसी छा गई जबकि विजयी प्रत्याशी समर्थकों ने खूब जश्न मनाया।