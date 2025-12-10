3 साल की मासूम ने खेलने के दौरान निगला चाबियों का गुच्छा...परिवार में मची अफरा-तफरी, डॉक्टरों ने यूं बचाई जान

जागरण संवाददाता, नैनीताल। अक्सर बच्चे कुछ भी चीजें मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा करना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शहर की ही एक तीन वर्ष की बच्ची ने खेलते हुए छोटी चाबियों का गुच्छा निगल लिया। यह गुच्छा उसके पेट में चला गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में बच्ची परेशान हो गई और अभिभावक भी बेचैन हो गए। शुक्र है कि डाक्टरों की टीम ने बिना ऑपरेशन के बच्ची के पेट से गुच्छा निकाल लिया। श्री राम हॉस्पिटल के वरिष्ठ वरिष्ठ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉ. अमरपाल आनंद ने बताया कि अस्पताल पहुंची जिस तीन वर्षीय बच्ची ने चाबी का गुच्छा निगला वह केवल पेट में फंसा था। अगर वह आंतों में चले जाता तो ऑपरेशन करने की जरूरत होती।

एंडोस्कोपी तकनीक से बच्ची के मुंह से चाबी का गुच्छा निकाल लिया गया। इसमें मात्र 10 मिनट लगे। वहीं दो घंटे के भीतर बच्च को डिस्चार्ज भी कर दिया। वहीं अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ऐसे में बिना ऑपरेशन नन्ही बच्ची की जान बचाई गई।



बच्चों पर रखें निगरानी, कुछ भी मुंह पर डालने पर तुरंत निकालें