नैनीताल: भीषण आग में 15 कमरे खाक, छात्रों को सुरक्षित निकाला गया

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल चीना बाबा चौराहा स्थित दो मंजिला भवन में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 15 कमरे जलकर राख हो गए। जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के 12 कमरे समेत भवन स्वामी का आवास भी था। स्कूल भवन जलने के बाद वहां अध्यनरत 126 छात्रों को विद्यालय की ही दूसरी शाखा में शिफ्ट कर दिया गया है। भवन स्वामी व विद्यालय प्रबंधन नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। आग की चपेट में आकर स्कूल स्थापना के बाद से अब तक के रिकार्ड भी राख हो गए।

बता दें मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे चीना बाबा स्थित दो मंजिला भवन में आग लग गई थी। विकराल आग ने देखते ही देखते भवन की ऊपरी मंजिल को पूरी तरह चपेट में ले लिया। दमकल विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान भवन में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जगदीश तिवारी व उनके बच्चों को भी लोगों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। भवन स्वामी अशोक लाल साह ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर के 12 व आवास के तीन कमरे पूरी तरह जल गए है। आवास के भीतर लाखों का फर्नीचर, कीमती सामान भी पूरी तरह जल गया है। बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है।