नैनीताल में दिनदहाड़े युवक के साथ 8800 रुपए की लूट, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र स्थित राम मंदिर वाली गली में युवक से दिनदहाड़े लूट हो गई। युवक हल्द्वानी बाजार में खरीदारी करने पहुंचा था। जहां एक नशेड़ी ने उससे 8800 रुपए छीन लिए।

खनस्यू हरिशताल निवासी पीड़ित रमेश चन्द्र भट्ट ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर सौंपकर बताया कि 16 दिसंबर मंगलवार के दिन लगभग दोपहर के 1:30 बजे वह खरीदारी के लिए पटेल चौक से डीके पार्क की ओर जा रहा था।

इस दौरान राम मंदिर वाली गली में चेहरे पर चोटों के निशान वाले एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर धमकाने लगा। आरोप है कि आरोपित ने जबरन पीड़ित की जेब में हाथ डाकर 8,800 रुपये नकद निकाल लिए और मौके से फरार हो गया।