    दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर सुगम होगा सफर...सीतापुर फ्लाईओवर का विस्तार कार्य शुरू, जाम से मिलेगी निजात

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर सीतापुर फ्लाईओवर के विस्तार का काम शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों का सफर सुगम होगा और उन्हें जाम से निजात मिलेगी। निर्माण का ...और पढ़ें

    सीतापुर फ्लाइओवर के विस्तार के लिए हाइवे से ज्वालापुर की ओर जाने वाला रास्ता किया गया बंद। 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर सफर आने वाले दिनों में और अधिक सुगम होगा। हादसों की संख्या भी कम होगी। सीतापुर फ्लाईओवर के विस्तार का कार्य एनएचएआई ने शुरू करा दिया है।

    निर्माण कार्य पूरा होने पर हरिलोक तिराहा स्थित रेड लाइट पर बिना रूके वाहनों का आवागमन हो सकेगा। निर्माण एजेंसी ने रविवार को यातायात डायवर्जन कर पाइल टेस्ट शुरू करा दिया। जनवरी माह में संस्कृत अकादमी तिराहे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी शुरु होने की उम्मीद है।

    दिल्ली-हरिद्वार पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ी है। इसी मार्ग से अब लोग देहरादून और ऋषिकेश भी जाने लगे हैं। ऐसे में हाईवे स्थित बड़े तिराहों पर वाहनों की क्रॉसिंग के चलते सुगम सफर में व्यवधान होता है। इसके लिए काफी समय से सीतापुर फ्लाईओवर विस्तार और संस्कृत अकादमी तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग उठ रही थी।

    रविवार को एनएचएआई ने सीतापुर फ्लाईओवर का विस्तार कार्य शुरू करा दिया। इसके लिए पाइल टेस्ट किया गया। एनएचएआई के अधिशासी अभियंता अतुल शर्मा ने बताया कि अभी आधा डायवर्जन कर पाइल टेस्ट किया गया है।

    यहां रेड लाइट पर पिलर का निर्माण होगा। सब कुछ सही रहा तो शुक्रवार तक पूरा डायवर्जन कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। जनवरी माह में संस्कत अकादमी तक एलिवेटेड रोड का निर्माण भी शुरु होने की उम्मीद है। इससे हाईवे पर यातायात काफी सुगम हो जाएगा।

    मंगलौर-देवबंद मार्ग तिराहे पर भी कार्य शुरू

    अधिशासी अभियंता ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने मंगलौर-देवबंद तिराहे पर भी एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू कर दिया है। यहां भी वाहन बिना रूके मंगलौर और देवबंद की तरफ जा सकेंगे। इस तिराहे पर भी अक्सर जाम लगा रहता था। हादसों की आशंका भी बनी रहती थी। एलिवेटेड रोड बनने से दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

    यातायात डायवर्जन के कारण झेलनी पड़ेगी परेशानी 

    दोनों जगह निर्माण कार्यों के चलते कुछ दिन यातायात डायवर्जन रहेगा। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरिलोक तिराहे पर ज्वालापुर की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया है। इससे हाइवे से ज्वालापुर जाने वाले वाहन चालकों को मुश्किल होगी। ज्वालापुर से हाईवे पर आने के लिए भी सीतापुर फ्लाईओवर से नीचे से घूमकर आना होगा।