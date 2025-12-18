कोहरे की चादर से ढका तराई-भाबर क्षेत्र, 15 सालों में सबसे ठंडा दिन रहा 17 दिसंबर

जागरण संवाददाता, नैनीताल। तराई-भाबर को कोहरे की चादर ने ढक लिया है। तीन दिन के भीतर अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक लुढ़क कर 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। इससे कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। वहीं, बुधवार को हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में दिन का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार 15 वर्षों में 17 दिसंबर के दिन का सबसे कम पारा था।

ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ष 2011 से 2025 के मध्य साल 2019 में सिर्फ एक बार अधिकतम पारा 15.5 डिग्री रहा था। ऐसे में बुधवार का दिन पिछले वर्षों की अपेक्षा सबसे ठंडा रहा।



वहनों को गुजरने में हुई परेशानी हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में बुधवार सुबह घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोपहर के समय हल्की धूप के दर्शन हुए। लेकिन तपिश नहीं होने की वजह से विशेष राहत नहीं मिली। वहीं शाम के समय पूरा क्षेत्र फिर कोहरे की चादर की ढक गया।