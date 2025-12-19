नैनीताल बैंक में 6.09 करोड़ का ऋण घोटाला, एक्स ब्रांच मैनेजर सहित चार पर एफआईआर

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की एलआर साह रोड शाखा में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक की आंतरिक जांच एवं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक राहुल पंत सहित चार लोगों के विरुद्ध कोतवाली अल्मोड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की संस्तुति की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैंक के वर्तमान शाखा प्रबंधक प्रकाश चंद्र पुजारी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, दिनांक बीते 31 मार्च को एलआर साह रोड शाखा के दो खातों से संबंधित आर्थिक अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद बैंक ने गठित जांच समिति ने विस्तृत अन्वेषण किया, जिसमें कुल 37 ऋण खातों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि हुई।

जांच में सामने आया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राहुल पंत ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वीकृत सीमा से अधिक ऋण प्रदान किए, ऋण सीमाओं में अनधिकृत वृद्धि की, दस्तावेजों में हेराफेरी की और खाताधारकों की अनुमति के बिना लेन-देन किया। कुछ मामलों में खाताधारकों के साथ मिलीभगत भी पाई गई।