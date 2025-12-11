उत्तराखंड पर चढ़ा थर्टी फर्स्ट और क्रिसमस सेलिब्रेशन का सुरूर, अल्मोड़ा में 25 प्रतिशत होटल पैक
अल्मोड़ा में थर्टी फर्स्ट और क्रिसमस के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। होटल और होम स्टे संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें से 25 प्रतिशत तक ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। थर्टी फर्स्ट और क्रिसमस के जश्न को सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होटल और होम स्टे संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। करीब 25 प्रतिशत तक होटल पैक हो गए हैं। उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पयर्टक पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत को पहुंचेंगे।
पर्यटन स्थल बिनसर, कसारदेवी, जागेश्वर, रानीखेत, मोरनौला समेत अन्य स्थानों पर देशी समेत विदेशी पर्यटक हर साल पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष के स्वागत के लिए पहुंचते हैं। बीते वर्ष दिसंबर में ही अल्मोड़ा पहुंचे 38 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे। ऐसे में इस बार होटल और होम स्टे संचालक और अधिक पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। जबकि अब तक 25 प्रतिशत तक होटल बुक हो चुके हैं।
पर्यटकों को लुभाने के लिए भी होटल और होम स्टे संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिससे की बाहर से पहुंचे यहां की मनोरम वादियों का आनंद ले सके। इस बार नवंबर में ही जिले में 49123 देशी और 424 विदेशी समेत 49 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे।
मल्ला महल में लाइट एंड साउंड शो का ले सकेंगे आनंद
अल्मोड़ा पहुंचने वाले पर्यटक इस बार मल्ला महल में पहली बार लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकेंगे। शाउंड शो के माध्यम पर्यटक यहां के इतिहास की जानकारी ले सकेंगे।
बर्फबारी की भी संभावना
इस बार थर्टी फर्स्ट बर्फबारी की भी संभावना है, ऐसे में होटल और होम स्टे संचालक उम्मीद जता रहे हैं कि पिछली बार से कही अधिक संख्या में पर्यटक अल्मोड़ा और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पहुचेंगे।
275 होम स्टे 300 से अधिक होटल
अल्मोड़ा जिले में वर्तमान में 275 होम स्टे और 300 से अधिक होटल हैं। होम स्टे और होटल संचालकों को उम्मीद है कि, इस बार पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। क्वारब मार्ग भी ठीक होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।
इस वर्ष दिसंबर में इतने पहुंचे पर्यटक
- वर्ष - पर्यटकों की संख्या -दिसंबर में
- वर्ष - इंडियन- विदेशी -कुल
- 2021- 9375- 13 -9388
- 2022 -20181 -161- 20342
- 2023 -28940- 188- 29128
- 2024 -38710 -204- 38914
पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार मल्ला महल में पर्यटक लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद ले सकेंगे।
- प्रकाश खत्री, उप निदेशक पर्यटन
इस बार उम्मीद है कि पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। अब तक करीब 25 प्रतिशत होटल पैक हो गए हैं।
- अरुण वर्मा, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन
यह भी पढ़ें- अल्मोड़ा में विकसित होगा नगर वन...पर्यटक उठाएंगे बोटिंग का लुत्फ, बनेंगे सेल्फी पाइंट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।