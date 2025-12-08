अल्मोड़ा में विकसित होगा नगर वन...पर्यटक उठाएंगे बोटिंग का लुत्फ, बनेंगे सेल्फी पाइंट

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। पर्यटन स्थल कसारदेवी के समीप स्थित सिमतोला पार्क अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। 26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस पार्क को वन विभाग नगर वन के रूप में विकसित करेगा। एक करोड़ की लागत से पार्क को विकसित करने का काम होगा। जिससे की यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ सके।

सांस्कृतिक नगरी और पर्यटन स्थल कसारदेवी के बीच एनटीडी कपड़खान मार्ग पर स्थापित ईको पार्क में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी यहां हर साल पहुंचते हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव में काफी देर तक वहां पर्यटक रुक नहीं पाते हैं।

लेकिन अब इस क्षेत्र को विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। सेल्फी पाइंट भी यहां बनाए जाएंगे।

महिला समूह भी स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे अधिकारियों ने बताया कि नगर वन को विकसित करने के साथ ही लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। बताया कि नगर वन योजना के तहत वहां पर छोटे-छोटे स्टाल लगाने के लिए महिला समूहों को प्राथमिकी दी जाएगी।