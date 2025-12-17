नैनीताल में आधार अपडेट करवाने में सिस्टम ध्वस्त, जनता त्रस्त

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। इन दिनों आधार कार्ड अपडेट करवाना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे दौर में जब आधार लगभग सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य हो गया है, तब आधार अपडेट न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आधार अपडेट करवाने में उनके पसीने छूट रहे हैं।

शहर के ज्यादातर आधार अपडेट सेंटरों में लोगों को एक से दो महीने बाद की तारीख मिल रही है। वहीं तहसील में प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का आधार अपडेट हो रहा है, जिसके लिए वहां जबरदस्त भीड़ लग रही है।

आधार अपडेट करवाने के लिए तहसील में सुबह करीब पांच बजे से लोगों का आना शुरू हो रहा है। वे 10 बजे तक आधार सेंटर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि करीब 10.30 बजे के समय आधार अपडेट के लिए फार्म लिए जा रहे हैं। तब तक इतनी भीड़ हो रही है कि सभी लोगों का आधार अपडेट फार्म भी जमा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आने वाले लोगों के फार्म तक नहीं जमा हो पा रहे हैं।

इस वजह से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अपना फार्म पहले जमा कराने के लिए लोगों के बीच बहस भी हो रही है। सुबह पांच बजे से आए लोगों का आधार अपडेट के लिए नंबर आने में छह से सात घंटे तक लग जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को तहसील में आधार अपडेट करवाने आई एक लड़की को चक्कर भी आ गया, जिसके बाद उसका भाई उसे घर लेकर चला गया।