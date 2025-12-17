Nainital News: बनभूलपुरा क्षेत्र में 70 से 87 प्रतिशत बिजली चोरी, प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रेलवे भूमि में अतिक्रमण और फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आने के बाद बनभूलपुरा एक बार फिर बिजली चोरी को लेकर चर्चा में आ गया है। ऊर्जा निगम के आंकड़ों के अनुसार आजाद नगर फीडर से 87 प्रतिशत और गांधी नगर फीडर से 70 प्रतिशत लाइन लास व बिजली चोरी हो रही है।

मंगलवार को यह हैरान करने वाली रिपोर्ट ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी। इसके बाद कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं।