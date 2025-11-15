बाघ और हाथी देखने के लिए उत्तराखंड पहुंचे मेट्रो सिटीज के सैलानी, बोले- 'सुना है यहां बाघ के जरूर होते हैं दर्शन'

जागरण संवाददाता, रामनगर। शनिवार का दिन पर्यटकों के लिए खास रहा। मौका था कार्बेट पार्क के सबसे मुख्य पर्यटन जोन ढिकाला खुलने का। पूर्व में एडवांस आनलाइन बुकिंग करा चुके उत्साहित पर्यटक सुबह पांच बजे अंधेरे में ही ढिकाला के धनगढ़ी गेट पर पहुंच गए थे। पर्यटक ढिकाला जाने के लिए बेसब्री से गेट पर कैंटर आने का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों के लिए ढिकाला नया था तो कुछ पहले भी आ चुके थे। जैसे ही कैंटर गेट पर पहुंचे सभी पर्यटक ढिकाला भ्रमण के लिए कैंटर में बैठ गए। पूना, नोयडा, बांबे, दिल्ली आदि जगह के पर्यटकों से बातचीत के अंश।

हम लोग स्पेशल बाघ के लिए आएं हैं। पहली बार हम लोग आए हैं। मैंने बहुत सुना है कि ढिकाला में ही जरूर बाघ दिखता है। काफी बार बाघों की साइटिंग हो चुकी है। काफी उत्साह है। बच्चे खासकर हाथी के लिए आए हैं। बाघ के लिए काफी उम्मीद है। जो बाघों के नाम सुने हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। -आरुषि, पर्यटक नाेयडा



