ये है धोखाधड़ी का मास्टर माइंड ठेकेदार! बैंक की ही बंधक संपत्ति को बेच डाला; एक और केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड ठेकेदार धनन्जय गिरी पर एक केस दर्ज हो गया है। इस बार धनन्जय ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर बैंक की ही बंधक संपत्ति को बेचकर लाखों रुपये हड़प लिए। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धनन्जय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुनानकपुरा निवासी लखवीर सिंह चंडोक ने एक काम्पलेक्स की दो व्यावसायिक दुकानों की खरीद में हुई कथित धोखाधड़ी के मामले में विक्रेता धनन्जय गिरी और उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, मुखानी शाखा के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। लखवीर का आरोप है कि बैंक और धनन्जय की मिलीभगत से उनसे बंधक संपत्ति छिपाई गई। इससे उन्हें एक करोड़ 65 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

प्रार्थना पत्र के मुताबिक वर्ष 2019 में हल्द्वानी में निर्मित एक काम्प्लेक्स के भूतल और प्रथम तल पर स्थित दो दुकानों को कुल 47 लाख 50 हजार रुपये में धनन्जय गिरी से पंजीकृत बैनामे के माध्यम से खरीदी थी। आरोप है कि धनन्जय ने पीड़ित को आश्वस्त किया था कि संपत्ति पाक-साफ है। इसके बाद वर्ष 2023 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने काम्प्लेक्स को बंधक बताते हुए सील कर दिया। लखवीर के अनुसार न तो खतौनी में और न ही उप-निबंधक कार्यालय में बैंक ने किसी भी बंधक का इंद्राज कराया था। इसके चलते उन्हें यह जानकारी पहले कभी प्राप्त नहीं हुई। आरोप है कि धनन्जय और बैंक कर्मियों ने जानबूझकर बंधक की जानकारी छिपाई और उनके साथ धोखाधड़ी की।