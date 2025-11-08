घर में घुसकर युवती के साथ अश्लील हरकत, विरोध करने पर पिता पर हमला; दी खौफनाक धमकी
एक व्यक्ति पर एक घर में घुसकर एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके पिता पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद, आरोपी ने पूरे परिवार को घर जलाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दमुवाढूंगा खाम स्थित जवाहर ज्योति में एक युवती ने पड़ोसी युवकों को घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। कहा कि पिता के विरोध करने पर उनपर लोहे की राड से सिर में हमला कर दिया। इससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
काठगोदाम थाने में एक युवती ने तहरीर देकर कहा कि रात में वह लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पड़ोसी चन्दू मौर्या, राहुल मौर्या, संजू मौर्या, तनुज मौर्या व कुछ अन्य व्यक्ति उनके घर में जबरन घुस आए। आरोप लगाया कि उसके साथ जबरदस्ती गलत हरकतें की गईं। साथ ही युवती के कपड़े भी फाड़ दिए। जब पिता ने इस बात का विरोध किया तो हमलावरों ने उन पर लोहे की राड से वार कर सिर फोड़ दिया। पिता को कमरे से घसीटकर बाहर सड़क पर लाकर भी मारा और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह मौका पाकर युवती ने पुलिस बुला ली।
पुलिस के आने से पहले ही आरोपित वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से हमले में प्रयुक्त लोहे की राड भी बरामद की और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, पीड़िता ने कहा कि पिता को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिससे उनके सिर में आठ टांके लगे हैं। बताया की पुलिस के जाने के बाद आरोपित दोबारा घर पहुंचे और पूरे परिवार को जान से मारने व घर में आग लगाने की धमकी दी। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि आरोपितों पर मारपीट व हमला करने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
काठगोदाम थाना क्षेत्र में ही एक युवक के साथ अन्य लोगों ने मारपीट कर दी। विजय भंडारी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि आरोपित राजू गोराई ने उसे अपने घर के पास मिलने के लिए बुलाया। जब वह उनसे मिलने गया तो आरोपित ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उसे लात घूंसों से मार दिया। कहा कि आरोपित राजू गोराई ने उसे पहले भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए गंदी गालियां और मारने की धमकी दी थी, जिसका स्क्रीनशाट उसके पास उपलब्ध है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
