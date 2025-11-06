सोचते रहे पिता आज नहीं तो कल घर लौट आएगा बेटा, डेढ़ साल बाद मिला महाराष्ट्र के प्रशांत का कंकाल
गुरुग्राम में प्रशांत नाम के एक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच कर रही है और नैनीताल पुलिस सहयोग कर रही है। पिता ने एक शव की पहचान की है, लेकिन डीएनए परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह पुष्टि हो सके कि शव किसका है। डेढ़ साल बाद बेटे का कंकाल मिला।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डेढ़ साल से लापता महाराष्ट्र के प्रशांत शेलके का कंकाल कुछ दिनों पहले रामनगर के टेड़ा जंगल में मिला था। इसके बाद मंगलवार को पिता रामचंद्र सतुभाऊ व गुरुग्राम की एफएसएल टीम हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहां प्रशांत के कंकाल का पोस्टमार्टम कर डीएनए लिया गया। साथ ही कंकाल को रामनगर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशांत के पिता रामचंद्र सतुभाऊ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे की रामनगर जंगल में ले जाकर हत्या की गई है।
मंगलवार को अकोले जिला अहमदनगर निवासी किसान रामचंद्र सतुभाऊ हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका 29 वर्षीय बेटा प्रशांत शेलके आइटी इंजीनियर था। वह घर में ही रहकर कंपनियों के लिए काम करता था। डेढ़ साल से वह सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल वह घर लौटकर आ जाएगा। वह घर का इकलौता था। बताया कि 25 अप्रैल 2024 से उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नौकरी की तलाश के लिए महाराष्ट्र नाशिक से गुरुग्राम आया था। कुछ दिनों बाद प्रशांत का एक मैसेज उनके पास आया। जिसको पढ़कर उनके होश उड़ गए।
कहा कि बेटे ने उन्हें मैसेज में लिखा था कि ''मुझे जान का खतरा है, आकर बचा लो'' इसके बाद उन्होंने उद्योग विहार ग्रुुरुग्राम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कहा कि उन्होंने रामनगर पहुंचकर बेटे का मोबाइल, लैपटाप व उसके कपड़े से उसे पहचाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से ही वह कुछ लोगों के साथ रामनगर आया होगा। जिसके बाद उसकी हत्या की गई।
कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रशांत का कंकाल जिस जंगल में मिला वहां पेड़ के पास जूते के फीते का फंदा लगा हुआ था। पिता ने आशंका जताई है कि वह 90 किलोग्राम का था। जूते के फीते से कैसे फंदे में लटक सकता है। उसे जंगल में ले जाकर किसी ने हत्या की गई।जिसके बाद उसका शव पेड़ में लटका दिया होगा।
गुरुग्राम में प्रशांत की गुमशुदगी दर्ज है। वहीं की पुलिस इंवेस्टिगेशन करेगी। नैनीताल जिले की पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी। पिता की शिनाख्त के बाद भी शव का डीएनए लिया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट में भी साफ हो जाएगा कि शव किसका है।
- मनोज कत्याल, एसपी सिटी
