सोचते रहे पिता आज नहीं तो कल घर लौट आएगा बेटा, डेढ़ साल बाद मिला महाराष्ट्र के प्रशांत का कंकाल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डेढ़ साल से लापता महाराष्ट्र के प्रशांत शेलके का कंकाल कुछ दिनों पहले रामनगर के टेड़ा जंगल में मिला था। इसके बाद मंगलवार को पिता रामचंद्र सतुभाऊ व गुरुग्राम की एफएसएल टीम हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहां प्रशांत के कंकाल का पोस्टमार्टम कर डीएनए लिया गया। साथ ही कंकाल को रामनगर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशांत के पिता रामचंद्र सतुभाऊ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे की रामनगर जंगल में ले जाकर हत्या की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को अकोले जिला अहमदनगर निवासी किसान रामचंद्र सतुभाऊ हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका 29 वर्षीय बेटा प्रशांत शेलके आइटी इंजीनियर था। वह घर में ही रहकर कंपनियों के लिए काम करता था। डेढ़ साल से वह सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल वह घर लौटकर आ जाएगा। वह घर का इकलौता था। बताया कि 25 अप्रैल 2024 से उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नौकरी की तलाश के लिए महाराष्ट्र नाशिक से गुरुग्राम आया था। कुछ दिनों बाद प्रशांत का एक मैसेज उनके पास आया। जिसको पढ़कर उनके होश उड़ गए।

कहा कि बेटे ने उन्हें मैसेज में लिखा था कि ''मुझे जान का खतरा है, आकर बचा लो'' इसके बाद उन्होंने उद्योग विहार ग्रुुरुग्राम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कहा कि उन्होंने रामनगर पहुंचकर बेटे का मोबाइल, लैपटाप व उसके कपड़े से उसे पहचाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से ही वह कुछ लोगों के साथ रामनगर आया होगा। जिसके बाद उसकी हत्या की गई।