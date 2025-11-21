उत्तराखंड में थाने की चौखट तक जा पहुंचा गुलदार, कुत्ते को घसीट ले गया; लोगों में दहशत
उत्तराखंड में एक गुलदार थाने की चौखट तक पहुँच गया और एक कुत्ते को घसीट कर ले गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। गुलदार के थाने तक आने की घटना ने लोगों को सतर्क कर दिया है और उनमें डर का माहौल है।
संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी । गुलदार के बेतालघाट थाने की दहलीज तक पहुंच कुत्ते को घसीट ले जाने से हड़कंप मच गया है। गुलदार के आबादी तक पहुंचने से लोगों में भी दहशत व्याप्त है।
गांवों में गुलदार की घुसपैठ तेज होने के बाद अब बेतालघाट स्थित पुलिस थाने तक गुलदार के पहुंचने से दहशत फैल गई है। बीते बुधवार की मध्य रात्रि गुलदार थाना परिसर की चौखट तक पहुंच परिसर में मौजूद कुत्ते को घसीट ले गया। पूरा वाकया थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत रही की गुलदार थाने के अंदर तक नहीं पहुंचा।
इधर, अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे छड़ा गांव में पिछले कई दिनों से थुआ के जंगल से गुलदार गांव तक पहुंच रहा है। गुलदार की दहाड़ से गांव के लोगों में दहशत व्याप्त है। लोग दिन ढलने के साथ ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। स्थानीय दीवान सिंह बिष्ट, मनोज सिंह बिष्ट, दिनेश सिंह, विक्रम सिंह, विरेन्द्र बिष्ट, नंदन सिंह, गणेश बिष्ट, चंदन सिंह आदि ने गांव के पास पिंजरा लगाने की मांग की है।
