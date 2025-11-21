उत्तराखंड में थाने की चौखट तक जा पहुंचा गुलदार, कुत्ते को घसीट ले गया; लोगों में दहशत

संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी । गुलदार के बेतालघाट थाने की दहलीज तक पहुंच कुत्ते को घसीट ले जाने से हड़कंप मच गया है। गुलदार के आबादी तक पहुंचने से लोगों में भी दहशत व्याप्त है।

गांवों में गुलदार की घुसपैठ तेज होने के बाद अब बेतालघाट स्थित पुलिस थाने तक गुलदार के पहुंचने से दहशत फैल गई है। बीते बुधवार की मध्य रात्रि गुलदार थाना परिसर की चौखट तक पहुंच परिसर में मौजूद कुत्ते को घसीट ले गया। पूरा वाकया थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत रही की गुलदार थाने के अंदर तक नहीं पहुंचा।