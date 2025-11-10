नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा, रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को खाेलने का निर्णय लें जिलाधिकारी

जासं, नैनीताल: हाई कोर्ट ने रामनगर नैनीताल में बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से संचालित करने के मामले पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को नगरपालिका रामनगर की ओर से भेजी रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस के खुलने का रास्ता खुल गया है। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में रामनगर निवासी अनश कुरैशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि रामनगर नैनीताल में स्थित स्लाटर हाउस को जिलाधिकारी के आदेश पर अकारण बंद कर दिया गया है जबकि स्लाटर हाउस स्लाटर मानकों को पूर्ण करता है।

स्लाटर हाउस की वैधता मार्च 2026 तक है। इसके बंद होने के बाद ट्रांसपोर्टर बाहरी जिलों सहित उत्तर प्रदेश के जिलों से रामनगर में मांस की आपूर्ति कर रहे हैं, इस वजह से स्थानीय लोगों को ताजा मांस भी नही मिल पा रहा है।

यही नही मांस की कीमत दो-तीन गुना तक बढ़ गई हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय कारोबारियों व मांसाहारी को भुगतना पड़ रहा है। याचिका में कोर्ट से बंद स्लाटर हाउस को खोलने की अनुमति नगर पालिका को देने की प्रार्थना की गई है।