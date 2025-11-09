सामूहिक दुष्कर्म दोषी तस्लीम की पैरोल मंजूर, दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी रिहाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को सामूहिक दुष्कर्म के दोषी तस्लीम की पैरोल अर्जी पर विशेष सुनवाई की। तस्लीम की बहन का रविवार सुबह निधन हो गया था। इसके बाद पैरोल अर्जी सुबह 10 बजे न्यायमूर्ति संजीव नरूला की कोर्ट मास्टर के समक्ष पेश की गई।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। तस्लीम की अर्जी और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने 55 वर्षीय तस्लीम की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। इससे पहले, कोर्ट ने तस्लीम को 7 नवंबर को एक दिन की कस्टडी पैरोल दी थी ताकि वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी बीमार बहन से मिल सके।

8 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले को लापरवाही से निपटाने के लिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और जेल महानिदेशक को भी 24 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।