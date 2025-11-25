रुड़की में भूमि कब्जाने का मामला: हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की की गन्दासपुर ग्राम सभा की भूमि पर दबंगों के कब्जा कर फसल उगाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई।

अगली सुनवाई 28 नवंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई को शुक्रवार 28 नवंबर की तिथि नियत की है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए।

दायर की जनहित याचिका गन्दासपुर रुड़की हरिद्वार निवासी मुन्नी देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से लंबे समय से कब्जा कर फसलें उगाई जा रही है, जबकि यह ग्राम सभा की भूमि है।