Nainital News: मासूम के साथ दुष्कर्म में सजायाफ्ता 68 साल के बुजुर्ग को हाई कोर्ट ने किया बरी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने आठ साल की मासूम के साथ दुराचार करने के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए 68 साल के बुजुर्ग अभियुक्त को गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर बरी करने के निर्देश दिए है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

सजा काे दी थी चुनाैती

दिनेशपुर, जिला यूएस नगर निवासी अमल बढोही को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उन्होंने सजा को चुनौती दी थी। अमल बढोही के खिलाफ एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पुत्री व आठ वर्षीय नातिन के साथ दुराचार करने की शिकायत की थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था और वह गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अमल बढोही की उम्र करीब 68 वर्ष थी।