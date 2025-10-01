Language
    मंडी बाइपास और चंबल पुल बनेंगे हल्द्वानी के नए ग्रीन जोन, दोनों जगहों पर सुबह-शाम सैर करने वालों की भीड़

    By govind singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    हल्द्वानी में मंडी बाइपास और चंबल पुल के आसपास अब हरियाली दिखेगी। निगम इन जगहों को ग्रीन जोन बनाने जा रहा है। यहाँ घास और छोटे पेड़ लगाए जाएँगे साथ ही बेंच भी लगाए जाएँगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग कचरा फेंकते थे। निगम का कहना है कि इससे सुबह-शाम सैर करने वालों को सुकून मिलेगा और गंदगी फैलाने वालों पर भी लगाम लगेगी।

    लाेगों के बनाए कूड़े के ठिकानों को ग्रीन जोन में बदलेगा निगम

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कई बार समझाने और चालानी कार्रवाई के बावजूद कुछ लोगों ने मंडी बाइपास और चंबल पुल के आसपास कचरा फेंकना नहीं छोड़ा। अब निगम ने निर्णय लिया है कि दोनों जगहों को ग्रीन जोन में बदला जाएगा।

    सड़क किनारे के खाली हिस्से में घास लगाने के साथ छोेटे पेड़ भी लगाकर बीच-बीच में बैठने के लिए बैंच भी लगाए जाएंगे। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में सुबह और शाम के समय बुजुर्गों संग स्थानीय लोग भी सैर के लिए पहुंचते हैं। ग्रीन जोन बनने के बाद इन्हें भी अच्छा महसूस होगा।

    मंडी बाइपास पर निगम ने पूर्व में विशेष सफाई अभियान चलाया था। इसके बावजूद खुले में कचरा फेंकने वाले बाज नहीं आए। निगम ने सात-आठ लोगों के चालान भी किए थे। दूसरी तरफ चंबल पुल के पास भी यही स्थिति थी। इसलिए निगरानी के लिए निगम ने यहां कैमरा भी लगाया था। अब कूड़ा फेंकने वाले कम नजर आते हैं।

    दूसरी तरफ निगम का कहना है कि दोनों जगहें लोगों की सुबह-शाम की सैर से भी जुड़ी है। इसलिए हरियाली भरा माहौल पैदा करने के साथ बैठने की व्यवस्था भी की जाए। ताकि यहां कुछ देर ठहरने पर लोगों को सुकून भी मिले। इस काम पर कुल साढ़े सात लाख रुपये खर्च होंगे।

    निगम प्रशासन के अनुसार ग्रीन जोन बनने के बाद जब लोग सड़क के आसपास घूमने को आएंगे तो कूड़ा फेंकने वालों के अंदर भी डर पैदा होगा। गंदगी फैलाने वालों की फोटो खींचकर निगम को देने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

    निरीक्षण के दौरान देखा गया कि दोनों जगह पर लोग वाक के लिए आते हैं। इसलिए ग्रीन जोन तैयार करने का प्लान बनाया गया। लोगों से अपील है कि किसी हाल में खुले में कचरा फेेंकने की बजाय निगम की गाड़ी में ही डालें। स्वच्छता अभियान में सभी का सहयोग जरूरी है।

    -ऋचा सिंह, नगर आयुक्त