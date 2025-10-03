Language
    नैनीताल में 15 दिनों तक वायु प्रदूषण की निगरानी, दीपावली के मद्देनजर आदेश जारी

    By ganesh joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीपावली को देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल में 13 से 27 अक्टूबर तक वायु प्रदूषण की विशेष निगरानी करेगा। ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। धूल नियंत्रण और खुले में कूड़ा जलाने से रोकने के लिए निगम और पालिका को सहयोग करने के लिए कहा गया है। पिछले साल दोनों शहरों में प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ था।

    मुख्यालय से निर्देश, ध्वनि प्रदूषण भी चेक करेगा पीसीबी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 13 से 27 अक्टूबर तक हल्द्वानी और नैनीताल में वायु प्रदूषण की विशेष निगरानी करेगा। इसके अलावा आठ दिन तक ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े भी जुटाने होंगे। दीपावली के मद्देनजर मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं।

    धूल उड़ने और खुले में कूड़ा जलने की वजह से भी हवा में जहर घुलता है। इसलिए निगम और पालिका को भी सहयोग करने के लिए कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बीच-बीच में प्रदूषण के आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की तरफ दीपावली के समय खास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

    इसके तहत 13 से 27 अक्टूबर के बीच 15 दिनों तक हल्द्वानी और नैनीताल में रोज सैंपल लेकर लैब में परीक्षण करना होगा। जबकि ध्वनि प्रदूषण के लिए 13 से अक्टूबर तक का समय तय किया गया है।हवा की स्थिति का पता लगाने के लिए हल्द्वानी में जल संस्थान कार्यालय और नैनीताल में पालिका भवन में मशीन लगी है। जबकि शोर का पता करने के लिए दोनों शहरों में तीन अलग-अलग जगहों पर मशीन लगाई जाएगी।

    हल्द्वानी में निगम और नैनीताल में पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी होगी खुले में कूड़ा न जले। साथ ही धूल भरे क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना होगा।

    2024 में दोनों जगहों पर सुधरी थी स्थिति

    दीपावली के दिन 2019 में हल्द्वानी में 296 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर, 2020 में 292, 2021 में 251, 2022 में 227, 2023 में 223 और 2024 में 198.80 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर प्रदूषण दर्ज हुआ था। वहीं, नैनीताल में 2023 में 163.80 और 2024 में 128.20 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर प्रदूषण था। यानी पिछले साल हल्द्वानी और देहरादून दोनों जगहों पर स्थिति में सुधार देखने को मिला था।

    मुख्यालय के निर्देशानुसार ही वायु और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 अक्टूबर से निगरानी का काम शुरू हो जाएगा। - अनुराग नेगी, क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीबी