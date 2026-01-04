हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बैटरी दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक
हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक बैटरी की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखी 50 से अधिक बड़ी बैटरियां, 40 कार-बाइक बैटरिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामपुर रोड पर टीपी नगर के पास स्थित एक बैटरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया।
रामपुर रोड निवासी छठ पूजा सेवा समिति के उपाध्यक्ष शंकर भगत ने बताया कि दुकान में रखी 50 से अधिक बड़ी बैटरियां और कार-बाइक की करीब 40 बैटरियां आग की चपेट में आ गईं। इसके अलावा रैक में रखी 12 से ज्यादा इन्वर्टर, इलेक्ट्रानिक तौल मशीन और करीब पांच हजार रुपये नकद भी जल गए हैं। बताया कि वह शनिवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे।
रविवार सुबह दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने उन्हें सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर दुकान पूरी तरह जली हुई मिली। दुकान के पास वाहन एजेंसी और अन्य दुकानें भी मौजूद थीं। गनीमत रही कि आग आसपास नहीं फैली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
इधर एफएसओ एमपी सिंह ने बताया कि दुकान स्वामी ने शनिवार को कार्यालय में आकर आग लगने के बाद सूचना दी। तब तक उनकी दुकान का पूरा सामान जल गया था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।