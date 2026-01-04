Language
    हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बैटरी दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक बैटरी की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखी 50 से अधिक बड़ी बैटरियां, 40 कार-बाइक बैटरिया ...और पढ़ें

    इनवर्टर व इलेक्ट्रानिक मशीन भी जलकर हुई राख. Jagran

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामपुर रोड पर टीपी नगर के पास स्थित एक बैटरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया।

    रामपुर रोड निवासी छठ पूजा सेवा समिति के उपाध्यक्ष शंकर भगत ने बताया कि दुकान में रखी 50 से अधिक बड़ी बैटरियां और कार-बाइक की करीब 40 बैटरियां आग की चपेट में आ गईं। इसके अलावा रैक में रखी 12 से ज्यादा इन्वर्टर, इलेक्ट्रानिक तौल मशीन और करीब पांच हजार रुपये नकद भी जल गए हैं। बताया कि वह शनिवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे।

    रविवार सुबह दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने उन्हें सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर दुकान पूरी तरह जली हुई मिली। दुकान के पास वाहन एजेंसी और अन्य दुकानें भी मौजूद थीं। गनीमत रही कि आग आसपास नहीं फैली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

    इधर एफएसओ एमपी सिंह ने बताया कि दुकान स्वामी ने शनिवार को कार्यालय में आकर आग लगने के बाद सूचना दी। तब तक उनकी दुकान का पूरा सामान जल गया था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।