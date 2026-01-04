हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बैटरी दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामपुर रोड पर टीपी नगर के पास स्थित एक बैटरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया।

रामपुर रोड निवासी छठ पूजा सेवा समिति के उपाध्यक्ष शंकर भगत ने बताया कि दुकान में रखी 50 से अधिक बड़ी बैटरियां और कार-बाइक की करीब 40 बैटरियां आग की चपेट में आ गईं। इसके अलावा रैक में रखी 12 से ज्यादा इन्वर्टर, इलेक्ट्रानिक तौल मशीन और करीब पांच हजार रुपये नकद भी जल गए हैं। बताया कि वह शनिवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे।