    सरकार की उल्लास योजना से अशिक्षितों तक पहुंचेगा शिक्षा का उजियारा, इस एज ग्रुप के लोगों की हो रही खोज

    By Manish Sah Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    बेतालघाट ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने उल्लास योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य अशिक्षित लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है। पहले चरण में सर्वे करके 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षितों को चिह्नित किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा गया है। योजना का उद्देश्य लोगों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें बेसिक शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी शामिल है। परीक्षा में सफल होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

    बेतालघाट ब्लॉक के गांवों में भी शुरु हुआ अभियान। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण  गरमपानी। विभिन्न कारणों से शिक्षा के प्रकाश से अछूते रहने वाले लोगों को अब शिक्षा विभाग उल्लास योजना के जरिए साक्षर करेगा। बकायदा इसके लिए शिक्षा विभाग बेतालघाट ब्लॉक में पहले चरण में सर्वे कर अशिक्षित रह गए लोगों को चिह्नित करने में जुट गया है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी ऐसे लोगों की सूचना उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है ताकी अधिक से अधिक लोगों को योजना के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य लोगों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है।

    केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत शिक्षा विभाग पंद्रह वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे लोगों को चिह्नित करने को अभियान चला रहा है जिनको किसी कारण से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिल सका। शिक्षा का कहकहा न सिखने से अब जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साक्षर भारत बनाने की ओर बढ़ाए गए कदम से अशिक्षित रह गए लोगों को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है‌। गांव गांव में सर्वे की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है।

    सर्वे पूरा होने तथा अशिक्षित लोगों के चिह्नित होने के बाद गांव से चुने जाने वाले स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर अशिक्षितों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। योजना के तहत शुरुवाती चरण में अलग अलग बिंदुओं पर साक्षर बनाने की मुहिम शुरु होगी। खासतौर पर बेसिक शिक्षा का ज्ञान, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल के तहत रोजगार संबंधी प्राथमिक जानकारियां तथा वर्तमान में साइबर अपराधियों के जंजाल से बचने को अहम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी।

    प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद चिह्नित लोगों की परीक्षा होगी जिसमें सफल होने पर बकायदा उन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अभियान की सफलता को ब्लॉक के सभी गांवों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। उप-शिक्षा अधिकारी बेतालघाट राशी बुधलाकोटी के अनुसार उल्लास योजना के तहत अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाना है। पहले चरण में ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी अपील है की अशिक्षित रह गए लोगों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराए ताकी अधिक से अधिक लोगों को योजना का समुचित लाभ दिलाया जा सके।

