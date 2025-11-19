सरकार की उल्लास योजना से अशिक्षितों तक पहुंचेगा शिक्षा का उजियारा, इस एज ग्रुप के लोगों की हो रही खोज

संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी। विभिन्न कारणों से शिक्षा के प्रकाश से अछूते रहने वाले लोगों को अब शिक्षा विभाग उल्लास योजना के जरिए साक्षर करेगा। बकायदा इसके लिए शिक्षा विभाग बेतालघाट ब्लॉक में पहले चरण में सर्वे कर अशिक्षित रह गए लोगों को चिह्नित करने में जुट गया है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी ऐसे लोगों की सूचना उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है ताकी अधिक से अधिक लोगों को योजना के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य लोगों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है।

केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत शिक्षा विभाग पंद्रह वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे लोगों को चिह्नित करने को अभियान चला रहा है जिनको किसी कारण से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिल सका। शिक्षा का कहकहा न सिखने से अब जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साक्षर भारत बनाने की ओर बढ़ाए गए कदम से अशिक्षित रह गए लोगों को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है‌। गांव गांव में सर्वे की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है।

सर्वे पूरा होने तथा अशिक्षित लोगों के चिह्नित होने के बाद गांव से चुने जाने वाले स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर अशिक्षितों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। योजना के तहत शुरुवाती चरण में अलग अलग बिंदुओं पर साक्षर बनाने की मुहिम शुरु होगी। खासतौर पर बेसिक शिक्षा का ज्ञान, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल के तहत रोजगार संबंधी प्राथमिक जानकारियां तथा वर्तमान में साइबर अपराधियों के जंजाल से बचने को अहम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी।