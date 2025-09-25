कुत्ते ने मासूम को काटा, लहूलुहान होकर पहुंचा बेस अस्पताल; उत्तराखंड के इस शहर में रोज सामने आ रहे 30 केस
हल्द्वानी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कठघरिया में एक कुत्ते ने नौ साल के बच्चे को काटा जिसे अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। अस्पताल के फार्मेसी अधिकारी के अनुसार रोजाना 30 नए और 80 पुराने मामले आ रहे हैं। इस साल वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गई है जिनमें पालतू कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा हैं।
