जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । शहर में कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कठघरिया में एक कुत्ते ने मासूम को काट लिया। खून से लथपथ बच्चे को उसके परिवार वाले बेस अस्पताल लेकर आए, जहां उसे एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई।

कठघरिया निवासी नौ वर्षीय राहुल के पिता सर्वेश ने बताया कि जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा उसे वैक्सीन लगी थी, लेकिन वह काफी देर तक दर्द से कराह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए।

वहीं अस्पताल के फार्मेसी अधिकारी डीबी पंत ने बताया कि रोजाना कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने के करीब 30 नए मामले आ रहे हैं जबकि लगभग 80 पुराने केस आ रहे हैं।