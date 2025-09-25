Language
    कुत्ते ने मासूम को काटा, लहूलुहान होकर पहुंचा बेस अस्पताल; उत्‍तराखंड के इस शहर में रोज सामने आ रहे 30 केस

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    हल्द्वानी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कठघरिया में एक कुत्ते ने नौ साल के बच्चे को काटा जिसे अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। अस्पताल के फार्मेसी अधिकारी के अनुसार रोजाना 30 नए और 80 पुराने मामले आ रहे हैं। इस साल वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गई है जिनमें पालतू कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा हैं।

    खून से लथपथ बच्चे को उसके परिवार वाले बेस अस्पताल लेकर आए। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । शहर में कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कठघरिया में एक कुत्ते ने मासूम को काट लिया। खून से लथपथ बच्चे को उसके परिवार वाले बेस अस्पताल लेकर आए, जहां उसे एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई।

    कठघरिया निवासी नौ वर्षीय राहुल के पिता सर्वेश ने बताया कि जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा उसे वैक्सीन लगी थी, लेकिन वह काफी देर तक दर्द से कराह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए।

    वहीं अस्पताल के फार्मेसी अधिकारी डीबी पंत ने बताया कि रोजाना कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने के करीब 30 नए मामले आ रहे हैं जबकि लगभग 80 पुराने केस आ रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि इस साल हर महीने 4000 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जबकि पिछले साल ऐसे लोगों की संख्या प्रतिमाह तीन हजार के आसपास रहती थी। इनमें ज्यादातर मामले पालतू कुत्ते के काटने के होते हैं।