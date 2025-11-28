पीएम मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में बढ़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज, वायरल हुई दूल्हा-दुल्हन की विदाई
रामनगर अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। महानगरों से लोग यहां शादी करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में, एक दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हुए, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गईं। रामनगर की सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित कर रहा है, और होटल रिसॉर्ट भी शादियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रामनगर। जिम कार्बेट पार्क होने, स्वच्छ, शांत वातावरण व चारों ओर फैली हरियाली रामनगर को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में आगे बढ़ा रही है। पर्यटन के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी रामनगर की पहचान बन गई है। यही वजह है कि महानगरों से लोग अपने बच्चों की शादी के लिए यहां पहुंच रहे हैं। शादी में लंबी दूरी तय करने के बजाय अब हेलीकाप्टर का उपयोग हो रहा है। रामनगर में शादी के बाद एक दूल्हा दुल्हन हेलीकाप्टर से दिल्ली को रवाना हुए। जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
ग्रेटर नोयडा उत्तर प्रदेश निवासी सुधीर कुमार के भतीजे करन सिंह दिल्ली में रहते हैं। करन सिंह की शादी कनिष्का के साथ बुधवार को रामनगर के ढिकुली के एक रिसोर्ट में हुई। सुधीर ने अपने भतीजे व बहू को सरप्राइज देने को दिल्ली ले जाने के लिए प्राइवेट हेलीकाप्टर मंगाया। दोपहर बाद सुधीर अपने भतीजे करन व बहू कनिष्का को हेलीकाप्टर में बैठाकर दिल्ली ले गए। इससे पूर्व उन्होंने हेलीकाप्टर के बाहर वीडियो व फाेटो शूट किए।
सुधीर कुमार ने कहा कि रामनगर काफी अच्छा है। दूल्हा बने करन सिंह ने कहा कि वह अक्सर कार्बेट नेशनल पार्क आते हैं और उन्हें यहां अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने अपनी शादी का कार्यक्रम भी यहीं किया। चाचू ने उन्हें सरप्राइज दिया है। दुल्हन बनी कनिष्का ने कहा वो पहली बार रामनगर आई हैं और यहां की हरियाली और सुंदरता को देखकर उनको बहुत खुशी मिली है।
हर किसी की पसंद बन रहा है रामनगर
रामनगर: कार्बेट पार्क होने की वजह से भारतीय के साथ ही विदेशी भी यहां शादी के लिए पहुंच रहे हैं।पूर्व में जर्मनी की सोफिया भी यहां शादी रचा चुकी है। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ढिकुली में दिल्ली निवासी अपने मित्र की शादी में पहुंचे थे। खासकर दिल्ली, नोयडा, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों के लोग यहां शादी के लिए पहुंच रहे हैं।
शादियों को दे रहे ज्यादा प्राथमिकता
रामनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कह चुके हैं। रामनगर अब पर्यटन के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी विकसित हो रहा है। बाहर से लोग शादी के लिए अपने बजट के हिसाब से छोटे बड़े होटलों का चयन कर रहे हैं। अच्छा कारोबार होने की वजह से होटल रिसोर्ट भी अब शादियों को ही ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।