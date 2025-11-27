जागरण संवाददाता, रामनगर। स्वच्छत वातावरण व हरियाली की वजह से कार्बेट नगरी रामनगर शादी का डेस्टिनेशन बन रहा है। यही वजह है कि यहां दिल्ली, गाजियाबाद, नोयडा आदि जगह से होटल रिसोर्ट में लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार रामनगर में शादी संपन्न करने के बाद दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल ग्रेटर नोयडा निवासी उत्तर प्रदेश निवासी सुधीर कुमार के भतीजे करन सिंह की शादी कनिष्का के साथ ढिकुली के एक रिसोर्ट में थी। सुधीर ने अपने भतीजे व बहू को सरप्राइज देने के लिए नोयडा हेलीकॉप्टर मंगाया। जैसे ही दोपहर में दूल्हा करन व दुल्हन कनिष्का कार से महाविद्यालय के खेल मैदान में पहुंचे तो हेलीकॉप्टर देख खुश हो गए। इसके बाद महाविद्यालय में फोटो शूट के बाद सुधीर कुमार दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कर ले गए।