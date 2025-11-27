Language
    उत्तराखंड के रामनगर में पहली बार ऐसे हुई दुल्‍हन की विदाई, देखते रह गया जमाना

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    रामनगर अपनी हरियाली और स्वच्छ वातावरण के कारण शादियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन रहा है। हाल ही में, रामनगर में पहली बार एक दूल्हा और दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। ग्रेटर नोएडा के सुधीर कुमार ने अपने भतीजे और बहू को यह खास सरप्राइज दिया, जिससे वे बहुत खुश हुए। दूल्हा-दुल्हन ने रामनगर की सुंदरता की प्रशंसा की।

    पहली बार हेलीकॉप्टर से विदा हुए दूल्हा-दुल्हन। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामनगर। स्वच्छत वातावरण व हरियाली की वजह से कार्बेट नगरी रामनगर शादी का डेस्टिनेशन बन रहा है। यही वजह है कि यहां दिल्ली, गाजियाबाद, नोयडा आदि जगह से होटल रिसोर्ट में लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार रामनगर में शादी संपन्न करने के बाद दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया।

    दरअसल ग्रेटर नोयडा निवासी उत्तर प्रदेश निवासी सुधीर कुमार के भतीजे करन सिंह की शादी कनिष्का के साथ ढिकुली के एक रिसोर्ट में थी। सुधीर ने अपने भतीजे व बहू को सरप्राइज देने के लिए नोयडा हेलीकॉप्टर मंगाया। जैसे ही दोपहर में दूल्हा करन व दुल्हन कनिष्का कार से महाविद्यालय के खेल मैदान में पहुंचे तो हेलीकॉप्टर देख खुश हो गए। इसके बाद महाविद्यालय में फोटो शूट के बाद सुधीर कुमार दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कर ले गए।

    रामनगर में पहली बार हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन की विदाई हुई। यह विदाई चर्चा का भी विषय बनी रही। दूल्हा बने करन सिंह ने कहा कि वह अक्सर कार्बेट नेशनल पार्क आते हैं और उन्हें यहां अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने अपनी शादी का कार्यक्रम भी यहीं कियाा। दुल्हन बनी कनिष्का ने कहा वो पहली बार रामनगर आई हैं और यहां की हरियाली और सुंदरता को देखकर उनको बहुत खुशी मिली।