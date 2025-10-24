दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का उत्तराखंड में दिखा असर, बॉर्डर पर चेक हो रही बसें

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बाहरी राज्यों की गाड़ियों को लेकर चेकिंग तेज हो चुकी है। हल्द्वानी से रवाना हुई रोडवेज बसों को दिल्ली बार्डर पर रोका जा रहा है।

इस दौैरान प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता को जरूर देखा जा रहा है। ऐसे में परिवहन निगम अधिकारियों ने भी चालक-परिचालक से साफ कहा कि अगर किसी गाड़ी में वैधता खत्म हुई तो निकलने से पहले जांच कर प्रमाणपत्र तैयार करवा लें।



दीपावली के दिन से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई थी। ऐसे में प्रदूषण प्रमाणपत्र को लेकर भी सख्ती से जांच की जा रही है। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि हल्द्वानी से निकली बसों को गाजीपुर बार्डर पर चेक किया जा रहा है।