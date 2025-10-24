Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का उत्तराखंड में दिखा असर, बॉर्डर पर चेक हो रही बसें

    By Ganesh Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर उत्तराखंड में दिखने लगा है। दिल्ली से आने वाली बसों की बॉर्डर पर जाँच हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि राज्य में स्वच्छ हवा बनी रहे। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाड़ियों के प्रदूषण सर्टिफिकेट को देखा जा रहा

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बाहरी राज्यों की गाड़ियों को लेकर चेकिंग तेज हो चुकी है। हल्द्वानी से रवाना हुई रोडवेज बसों को दिल्ली बार्डर पर रोका जा रहा है।

    इस दौैरान प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता को जरूर देखा जा रहा है। ऐसे में परिवहन निगम अधिकारियों ने भी चालक-परिचालक से साफ कहा कि अगर किसी गाड़ी में वैधता खत्म हुई तो निकलने से पहले जांच कर प्रमाणपत्र तैयार करवा लें।

    दीपावली के दिन से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई थी। ऐसे में प्रदूषण प्रमाणपत्र को लेकर भी सख्ती से जांच की जा रही है। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि हल्द्वानी से निकली बसों को गाजीपुर बार्डर पर चेक किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोडवेज का दावा है कि उसकी सभी बसों में दस्तावेज पूरे हैं। दूसरी तरफ एक चिंता यह भी कि अगर दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों में गिरावट न आई तो पहले की तरह पुरानी बसों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध न लग जाए। ऐसे में सीएनजी और नई सुपर डीलक्स गाड़ियां ही भेजनी पड़ेगी।

    यह भी पढ़ें- अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस, लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

    यात्री बढ़ने पर भेजी दिल्ली भेजी 23 बसें

    भाई दूज का त्योहार मनाने के बाद लोगों के काम पर लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। खासकर दिल्ली मार्ग पर भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। गुरुवार को हल्द्वानी डिपो ने दिल्ली के लिए 23 बसें रवाना की गई। हरिद्वार, बरेली मार्ग पर अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ गई।