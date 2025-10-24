Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस, लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:11 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने नई समय सारणी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं-गढ़वाल के बीच यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से अनुरोध किया था। स्थानीय लोगों ने ट्रेन के संचालन दिवस बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विशेष पहल के लिए सीमांत के लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

    जागरण संवाददाता, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस (15019/15020) के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब यह ट्रेन सप्ताह में एक के बजाय तीन दिन चलेगी।

    रेलवे बोर्ड की 17 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार 15019 देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जबकि 15020 टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। पहले यह सेवा सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही संचालित होती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रीय जनता की सुविधा और कुमाऊं-गढ़वाल के बीच यात्रा सुगम बनाने के उद्देश्य से इस ट्रेन के संचालन के दिन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से विशेष अनुरोध किया था।

    रेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि नई व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की तिथि तय कर इसकी व्यापक जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। स्थानीय लोगों ने रवीश भटनागर व अनमोल अग्रवाल के नेतृत्व में एक धन्यवाद पत्र देकर ट्रेन के संचालन दिवस बढ़ाने एवं बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।