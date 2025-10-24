अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस, लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

रेलवे बोर्ड की 17 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार 15019 देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जबकि 15020 टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। पहले यह सेवा सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही संचालित होती थी।

जागरण संवाददाता, खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस (15019/15020) के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब यह ट्रेन सप्ताह में एक के बजाय तीन दिन चलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रीय जनता की सुविधा और कुमाऊं-गढ़वाल के बीच यात्रा सुगम बनाने के उद्देश्य से इस ट्रेन के संचालन के दिन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से विशेष अनुरोध किया था।

रेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि नई व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की तिथि तय कर इसकी व्यापक जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। स्थानीय लोगों ने रवीश भटनागर व अनमोल अग्रवाल के नेतृत्व में एक धन्यवाद पत्र देकर ट्रेन के संचालन दिवस बढ़ाने एवं बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।