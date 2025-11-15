Language
    बाल दिवस पर हजारों लोगों की आवाज बन डीएम के पास पहुंची 6 साल की बच्‍ची, खोल दी सिस्टम की पोल

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    बाल दिवस पर एक 6 वर्षीय बच्ची ने हजारों लोगों की आवाज बनकर डीएम के समक्ष सिस्टम की कमियों को उजागर किया। इस बच्ची की पहल ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है।

    डीएम ललित मोहन रयाल के पास सड़कों की समस्या लेकर पहुंची बनभूलपुरा निवासी छह वर्षीय मनहा खान। सौ. अभिभावक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। डीएम अंकल हमारे इलाके में सड़कों की हालत काफी खराब है। मुख्य मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम स्कूल जाते हैं तो बस हिचकोले खाती हुई गुजरती है। कई बार तो बस का टायर ही गड्ढों में फंस जाता है। ऐसे में स्कूल आने-जाने काफी परेशानी होती है। शुक्रवार को बाल दिवस के दिन जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के पास पहुंचकर बनभूलपुरा निवासी छह वर्षीय मनहा खान ने यह बातें कहीं। उन्होंने अपने साथ सभी बच्चों का दर्द बयां किया और डीएम से सड़कों की स्थिति सुधारने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा।

    मनहा लाइन नंबर 18 आजाद नगर की रहने वाली हैं और यूकेजी में पढ़ती हैं। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों का गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र की सड़कों की हालत काफी खराब बनी हुई है।

    कई वर्षों से सड़कों की बदहाली से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। इस वजह से आए दिन हादसे भी होते हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र में जीआइसी, जीजीआइसी और ललित आर्य महिला इंटर कालेज भी संचालित होते हैं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले काफी बच्चे रोजाना बसों के माध्यम से आवाजाही करते हैं।

    सड़कों की दशा खराब होने की वजह से सभी को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को बाल दिवस के तोहफा देते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की मांग की है। इधर, मनहा के पत्र ने सिस्टम की स्थिति को सामने ला दिया है। हालांकि, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।

