Nainital News: कार्बेट की महिला जिप्सी चालकों ने मांगा रोजगार, गिरिजा पर्यटन जोन को भी सालभर खोलने की मांग

कार्बेट की महिला जिप्सी चालकों ने मांगा रोजगार

जागरण संवाददाता, रामनगर: कार्बेट में रोजगार देने व गिरिजा पर्यटन जोन को सालभर खोलने की मांग को लेकर महिला जिप्सी चालकों एवं नेचर गाइड्स ने सीटीआर निदेशक धीरज पांडे को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को महिला जिप्सी चालकों ने निदेशक को बताया कि उन्हें सीटीआर द्वारा चालक का प्रशिक्षण दिलाए हुए डेढ़ साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अब तक उनके लिए विभाग द्वारा जिप्सी की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जिप्सी की व्यवस्था होने तक महिला चालकों को नेचर गाइड के रूप में रोजगार दिया जाए। इस दौरान कंचन, बबीता, पूजा, मंजू कांडपाल, दीपा, प्रियंका, पूजा सागर मौजूद रहीं। वहीं, गिरिजा जोन के नेचर गाइड विनोद बुधानी ने निदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए सालभर जोन को खोलने की मांग की।

