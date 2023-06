Nainital: जंगल में आराम से घूम सकेंगे वन्य जीव, पर्यटकों के लिए बंद हुए बिजरानी, गिरिजा व सीतावनी पर्यटन जोन

अब वन्य जीव बिना मानवीय दखलअंदाजी के जंगल में कहीं भी आराम से विचरण कर सकेंगे। साढ़े आठ माह बाद कार्बेट पार्क का बिजरानी गिरिजा जोन व सीतावनी पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। बरसात की वजह से सीतावनी पर्यटन जोन कार्बेट फाल व बराती रौ पर्यटन जोन भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यह पर्यटन स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेंगे।

पर्यटकों के लिए बंद हुए बिजरानी, गिरिजा व सीतावनी पर्यटन जोन

जागरण संवाददाता, रामनगर: अब वन्य जीव बिना मानवीय दखलअंदाजी के जंगल में कहीं भी आराम से विचरण कर सकेंगे। साढ़े आठ माह बाद कार्बेट पार्क का बिजरानी, गिरिजा जोन व सीतावनी पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। कार्बेट पार्क के सभी पर्यटन जोन 15 जून से नाइट स्टे के लिए हुए बंद 15 जून से मानसून सीजन माना जाता है। 15 जून से कार्बेट पार्क के सभी पर्यटन जोन में नाइट स्टे व ढिकाला पर्यटन जोन बंद हुआ। 30 जून से कार्बेट पार्क का बिजरानी, गिरिजा जोन व रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी जोन एवं कालाढूंगी स्थित कार्बेट फाल भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए मानसून सीजन में बंद किया जाता है पर्यटन स्थल मानसून सीजन की वजह से जंगल में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। बारिश से कच्ची सड़क तक बह जाती है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। अब कार्बेट पार्क का केवल झिरना व ढेला पर्यटन जोन ही पर्यटकों की डे सफारी के लिए खुला रहेगा। बारिश होने पर इन दोनों जोन को भी अचानक बिना सूचना के बंद कर दिया जाता है। 15 अक्टूबर से पयर्टकों के लिए खुलेंगे पर्यटन स्थल कार्बेट पार्क के वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि आज से बिजरानी व गिरिजा जोन सफारी के लिए बंद हो गया है। इधर रामनगर वन प्रभाग की एसडीओ किरन साह ग्वासाकोटी ने बताया कि बरसात की वजह से सीतावनी पर्यटन जोन, कार्बेट फाल व बराती रौ पर्यटन जोन भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह पर्यटन स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेंगे।

