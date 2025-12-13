Corbett Park: बाघ देखने के लिए वॉकी-टॉकी ले गया था लखनऊ पर्यटक, छह माह के लिए किया बैन

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट पार्क के झिरना पर्यटन जोन में वॉकी टॉकी का उपयोग करते एक पर्यटक को छह माह के लिए बैन किया है। बुधवार की सुबह की पाली में लखनऊ के पर्यटकों का एक ग्रुप छह जिप्सियों में झिरना पर्यटन जोन घूमने गया था। इस बीच जिप्सी में सवार एक पर्यटक वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हुए मिला।

सूचना मिलने पर कार्बेट कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरणों का बिना अनुमति प्रयोग करना नियम विरूद्ध है। इस मामले में कार्बेट के उप निदेशक राहुल मिश्रा ने प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट से जांच कराई। प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट ने संबंधित पर्यटक व जिप्सी चालक को लिखित बयान के लिए नोटिस दिया। जिसमें जिप्सी चालक ने बताया कि वाहन चालक ने बताया कि उन्हें पीछे बैठे पर्यटक के वॉकी टॉकी होने की जानकारी या आभास नहीं था।