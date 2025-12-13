Language
    Corbett Park: बाघ देखने के लिए वॉकी-टॉकी ले गया था लखनऊ पर्यटक, छह माह के लिए किया बैन

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    लखनऊ का एक पर्यटक कॉर्बेट पार्क में बाघ देखने के लिए वॉकी-टॉकी ले गया था, जिसके कारण उसे छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई वन्यजी ...और पढ़ें

    झिरना पर्यटन जोन में सुबह की पाली में घूमने के दौरान लखनऊ के पर्यटक से बरामद हुआ वॉकी टॉकी. Concept

    जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट पार्क के झिरना पर्यटन जोन में वॉकी टॉकी का उपयोग करते एक पर्यटक को छह माह के लिए बैन किया है। बुधवार की सुबह की पाली में लखनऊ के पर्यटकों का एक ग्रुप छह जिप्सियों में झिरना पर्यटन जोन घूमने गया था। इस बीच जिप्सी में सवार एक पर्यटक वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हुए मिला।

    सूचना मिलने पर कार्बेट कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरणों का बिना अनुमति प्रयोग करना नियम विरूद्ध है। इस मामले में कार्बेट के उप निदेशक राहुल मिश्रा ने प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट से जांच कराई। प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, ईको टूरिज्म यूनिट ने संबंधित पर्यटक व जिप्सी चालक को लिखित बयान के लिए नोटिस दिया। जिसमें जिप्सी चालक ने बताया कि वाहन चालक ने बताया कि उन्हें पीछे बैठे पर्यटक के वॉकी टॉकी होने की जानकारी या आभास नहीं था।

    पर्यटक ने संरक्षित क्षेत्र में वाकी-टाकी ले जाने की बात स्वीकार की। इस संबंध में जानकारी नहीं होने की बात कही। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इसे कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरणों का बिना अनुमति प्रयोग करना नियम विरूद्ध है। विभाग का मानना है कि वॉकी टॉकी का उपयोग पर्यटक बाघ देखने के लिए कर सकते थे। छह जिप्सियों के पर्यटकों में से किसी भी जिप्सी के पर्यटक को बाघ दिखता तो वह दूसरे को वॉकी टॉकी से सूचना देकर मौके पर बुला लेता।

    कार्बेट के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि पर्यटन के लिए जारी गाइड लाइन प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तराखंड के आदेश का उल्लघंन मिलने पर पर्यटक को ब्लैक लिस्ट किया गया है। पर्यटक के कार्बेट में प्रवेश को छह माह के लिए बैन किया गया है। यदि पर्यटक छह माह के भीतर कार्बेट आएगा तो उस पर बिना अनुमति के कार्बेट में प्रवेश करने की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

