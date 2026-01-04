UoU के कार्यक्रम में गोवंशीय पशु पर टिप्पणी को लेकर विवाद, कोतवाली में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की मांग
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में गांधी जयंती कार्यक्रम में गोवंशीय पशु पर टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गौसेवक जोगेन्द्र सिंह राणा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गोवंशीय पशु पर टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गौसेवा से जुड़े हल्द्वानी निवासी जोगेन्द्र सिंह राणा ‘जोगी’ ने इस संबंध में शिकायत देकर कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
रविवार को हल्द्वानी कोतवाली में पहुंचे गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित इस्लाम हुसैन ने अपने संबोधन के दौरान गौ माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि कार्यक्रम में हुसैन ने छात्र-छात्राओं से कहा कि गाय के देहावसान के बाद उसके शरीर के चमड़े को एक्सपोर्ट कर कमाई की जा सकती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में रोष व्याप्त है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भगवान राम, वीर सावरकर और संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर के संबंध में भी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका है।
कार्यक्रम का वीडियो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने इस्लाम हुसैन के साथ-साथ अन्य वक्ताओं, आयोजनकर्ताओं और विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग की है।
