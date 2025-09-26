एमेजन कंपनी के भीमताल मैनेजर ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

भीमताल में एमेजन कंपनी के मैनेजर कमल गुरुंग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कमल कंपनी से लिए उधार के कारण परेशान था और शुक्रवार को कंपनी के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली थी।

जासं, भीमताल । भीमताल में आनलाइन शापिंग एमेजन कंपनी के भीमताल मैनेजर ने शुक्रवार सुबह अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। मृतक मैनेजर के पिता ने भीमताल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस फोरेंसिक टीम को भी मौके बुलाकर जांच में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीमताल थाना प्रभारी संजीत कुमार राठौर ने बताया कि जून स्टेट निवासी गणेश गुरुंग ने सूचना दिया कि उनका 26 वर्षीय बड़ा बेटा कमल गुरुंग (बाबी) ने घर के कमरे में फांसी लगा लिया। जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो पता चला कर शुक्रवार को भीमताल में आनलाइन शापिंग एमेजन कंपनी के भीमताल मैनेजर कमल गुरुंग (बाबी) ने फांसी के फंदे से लटका हुआ था।

पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। दारोगा नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतक के छोटे भाई से पूछताछ में पता चला है कि वह अपनी कंपनी से कुछ पैसे उधार लिया था। जिसकी वजह से वह पिछले चार-पांच दिनों से परेशान था। साथ ही शुक्रवार को उसके कंपनी के सीनियर मीटिंग के लिए भीमताल आने वाले थे।

प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को भी वह सुबह 10 बजे आफिस के लिए जाने वाला था कि इतने में ही वह घर में जाकर कपड़े के फंदे से फंखा में लटकर गया। मृतक के छोटा भाई हिमालय गुरुंग एवं मां प्रेमा गुरुंग का रो रोकर बुरा हाल है।