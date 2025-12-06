World Record: नैनीताल की 3 साल की बच्ची का अनोखा रिकॉर्ड, एक मिनट में 10 बार किया कृष्ण मंत्र का जाप
नैनीताल की तीन साल की बच्ची ने एक मिनट में 10 बार कृष्ण मंत्र का जाप कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अद्भुत प्रदर्शन से परिवार में खुशी की लहर है और बच् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल निवासी तीन साल चार माह आयु की बिटिया सुयशी तिवारी ने इन्फ्लूएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है।
सुयशी ने 29 सितंबर 2025 को ठीक तीन वर्ष चार माह व तीन दिन की आयु में एक मिनट के भीतर दस बार पवित्र मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने.. का शुद्ध उच्चारण कर असाधारण भक्ति और स्मरण शक्ति का प्रदर्शन किया है। 26 अप्रैल 2022 को मल्लीताल निवासी आदित्य तिवारी व तनुजा तिवारी के घर जन्मी सुयशी ने इतनी कम आयु में असाधारण एकाग्रता और आध्यात्मिक प्रतिभा दिखाई है।
इन्फ्लूएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से 13 अक्टूबर को इसका प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि यह उपलब्धि सुयशी की असाधारण प्रतिभा को उजागर करती है, साथ ही युवा मन को आध्यात्मिकता, अनुशासन और समर्पण अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है।
यह ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे बच्चों में कम उम्र से ही दिव्य भाव और बौद्धिक क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। गुरुगांव में नर्सरी कक्षा में अध्ययनरत सुयशी को 20 से अधिक मंत्र कंठस्थ याद हैं और वह हनुमान चालीसा का पाठ भी करती है। उसे हनुमान चालीसा भी याद है।
