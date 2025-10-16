कोरोना काल में पैरोल और जमानत में छूटे 264 चोर और तस्कर अब भी फरार, खुलेआम घूम रहे बाहर

चयन राजपूत, जागरण, हल्द्वानी। कोराना काल वर्ष 2021 में न्यायालय के निर्देश पर हल्द्वानी उप कारागार से रिहा हुए 225 अंडरट्रायल व 39 सजायफ्ता कैदी अब भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं।वर्ष 2021 में कुल 667 कैदियों को पैरोल व जमानत में रिहा किया गया था। जिसमें से 403 कैदी वापस जेल आ चुके हैं। बाकी चोरी व एनडीपीएस एक्ट के दौरान जेल में बंद 264 कैदी अभी भी बाहर हैं। आशंका है कि ये अपराध को अंजाम दे रहे होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण का खतरा देखकर हल्द्वानी उप कारागार में कैदियों की संख्या घटाने के लिए 667 कैदियों को पैरोल व जमानत में रिहा किया गया था। लेकिन अंडर ट्रायल वाले 225 कैदी व सजायफ्ता 39 कैदी अब तक फरार चल रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जेलों में बंद कैदियों के लिए हाईपावर समिति बनाने के निर्देश दिए थे।