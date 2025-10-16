उत्तराखंड में दीपावली से पहले जारी होगी कांग्रेस के नये जिलाध्यक्षों की सूची, दिल्ली में हो रहा विचार-विमर्श

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठन नए तेवर में दिखाई देगा। प्रदेश में पार्टी के 27 सांगठनिक जिलों में अधिकतर में नये जिलाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी। पार्टी हाईकमान इस बार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर जिलाध्यक्षों से परिवर्तन की शुरुआत कर रहा है।

बुधवार को नई दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्षों की नयी सूची को लेकर मंथन किया गया। दीपावली से पहले नये जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। सूची में महिलाओं के साथ ही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी जगह मिलेगी।

अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता के लिए कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड को अपनी प्राथमिकता वाले राज्यों में सम्मिलित किया है। इसके दृष्टिगत सांगठनिक जिलों को सबसे पहले मजबूत किया जा रहा है। इनमें नये जिलाध्यक्षों की तैनाती के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई। ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुके हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अब नये जिलाध्यक्षों की सूची जारी होनी है।

नयी सूची जारी करने से पहले कांग्रेस नेतृत्व की पहल पर प्रदेश के लगभग समस्त वरिष्ठ नेताओं को बुधवार को दिल्ली बुलाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल एवं उत्तराखंड प्रभारी व सांसद कुमारी सैलजा के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत किए जा रहे बदलाव को लेकर विचार-विमर्श हुआ।