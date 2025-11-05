उत्तराखंड में बैन कफ सीरप की 60 शीशी संग युवक गिरफ्तार, 300 में खरीदकर पंजाब में 500 में करता था सेल
उत्तराखंड पुलिस ने एक युवक को प्रतिबंधित कफ सिरप की 60 बोतलों के साथ पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि वह उत्तराखंड से 300 रुपये में कफ सिरप खरीदकर पंजाब में 500 रुपये में बेचता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। पुलिस ने एक युवक के पास से प्रतिबंधित कफ सीरप की 60 शीशी बरामद की हैं। आरोपित इस संबंध में कोई बिल या जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अपर उप निरीक्षक नरेंद्र राठी ने गंगनहर पटरी के पास गश्त के दौरान एक युवक को शक के आधार पर पकड़ा। तलाशी लेने पर युवक के पास से प्रतिबंधित कफ सीरप की 60 शीशी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपित युवक की पहचान भूपेंद्र निवासी ग्राम बटूहा, थाना धूरी सदर जिला संगरुर, पंजाब हाल निवासी शक्ति कला मंदिर वाली गली बरना थाना सिटी-01 जिला बरनाला पंजाब के रूप में हुई।
आरोपित ने बताया कि वह सीरप लेकर पंजाब जा रहा था। बताया कि बंदा रोड के एक मेडिकल स्टोर से उसने यह शीशी ली हैं। वह मेडिकल स्टोर से तीन सौ रुपये में यह खरीदता है और पंजाब में पांच सौ रुपये में बेचता है। लेकिन, वह इसका कोई बिल नहीं दिखा सका। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित का चालान कर दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक की भी तलाश की जा रही है।
