उत्तराखंड में बैन कफ सीरप की 60 शीशी संग युवक गिरफ्तार, 300 में खरीदकर पंजाब में 500 में करता था सेल

जागरण संवाददाता, रुड़की। पुलिस ने एक युवक के पास से प्रतिबंधित कफ सीरप की 60 शीशी बरामद की हैं। आरोपित इस संबंध में कोई बिल या जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अपर उप निरीक्षक नरेंद्र राठी ने गंगनहर पटरी के पास गश्त के दौरान एक युवक को शक के आधार पर पकड़ा। तलाशी लेने पर युवक के पास से प्रतिबंधित कफ सीरप की 60 शीशी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपित युवक की पहचान भूपेंद्र निवासी ग्राम बटूहा, थाना धूरी सदर जिला संगरुर, पंजाब हाल निवासी शक्ति कला मंदिर वाली गली बरना थाना सिटी-01 जिला बरनाला पंजाब के रूप में हुई।