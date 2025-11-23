प्लाट बेचने के नाम पर महिला से 4.50 लाख रुपये ठगे, बाप-बेटे ने मिलकर रचा ये खेल
ग्रेटर नोएडा में एक महिला को प्लाट बेचने के नाम पर पिता-पुत्र ने 4.50 लाख रुपये की ठगी की। पीड़िता ने बहादराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने रजिस्ट्री करने में टालमटोल किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बहादराबाद। प्लाट बेचने के नाम पर पिता-पुत्र ने ग्रेटर नोएडा की महिला से 4.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने रकम वापस मांगी तो गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ बहादराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की ओमीक्रोन सोसाइटी निवासी शशि रमन तिवारी ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उन्हें हरिद्वार में एक प्लाट खरीदना था। इस दौरान बढेड़ी राजपूतान गांव निवासी शेरआलम व उसके पुत्र राजू से उनकी मुलाकात हुई। पिता-पुत्र ने बताया कि उनका एक कंपनी से प्लाट बेचने का एग्रीमेंट हुआ है। जो प्लाट आप खरीदोगी, हम पिता-पुत्र उसकी रजिस्ट्री कर देंगे। कंपनी के एग्रीमेंट की कापी भी उन्होंने दिखाई। 110 वर्ग गज का एक प्लाट दिखाकर उसकी कीमत 14,50 लाख रुपये बताई।
पीड़िता ने विश्वास कर कंपनी को 4.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद पीड़िता अपने नाम रजिस्ट्री कराने कंपनी पहुंची तो कर्मचारियों ने बताया कि शेरआलम और उसके पुत्र ने कई लोगों को प्लाट बेचने का झूठा आश्वासन दिया है। कंपनी को ग्राहकों से जो भी रुपये प्राप्त हुए हैं, उसका भुगतान शेरआलम को बैंक के माध्यम से कर दिया गया, लेकिन शेरआलम और उसके पुत्र ने किसी भी ग्राहक के नाम पर रजिस्ट्री करने से मना कर दिया है। पीड़िता ने शेरआलम को कई बार रजिस्ट्री करने को कहा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा।
22 नवंबर को पीड़िता आरोपितों के घर पहुंचकर रजिस्ट्री के लिए कहा तो आरोप है कि शेरआलम और उसके परिवार वालों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों ने न तो रजिस्ट्री की और न ही रुपये वापस किए। इसके चलते वह और उसका परिवार काफी परेशान है। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
