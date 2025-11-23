Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुड़की में उधार की रकम वापस मांगने पर महिला को पीटा, फिर खुद ही थाने पहुंच कर दी शिकायत

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    रुड़की में एक महिला ने उधार दिए पैसे वापस मांगे तो उसे पीटा गया। मारपीट करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने आरोपित महिला को फटकार लगाकर वापस भेज दिया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता ,रुड़की। एक महिला को उधार की रकम वापस मांगना महंगा पड़ गया। रकम वापस मांगने पर महिला की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपित महिला खुद ही थाने पहुंच गई और पुलिस से झूठी शिकायत कर दी। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविललाइंस कोेतवाली क्षेत्र के माजरा गांव निवासी रीटा ने बहादराबाद के शांतरशाह निवासी एक महिला को रुपये उधार में दिये थे। महिला ने शनिवार को उधार की रकम का ताकादा किया। इस बात को लेकर उधार लेने वाली महिला ने गाली गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपित महिला ने रीटा की पिटाई कर दी। इसके बाद वहां से फरार हो गई।

    पीड़ित महिला कुछ समझ पाती। इससे पहले ही आरोपित महिला कोतवाली पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर शिकायत करते बताया की रीटा ने उसकी पिटाई की है। पुलिस ने जब रीटा को फोन कर कोतवाली बुलाया तो उसके पांव तले की जमीन खिसक गई।

    कोतवाली में रीटा ने बताया कि उसने उधार की रकम वापस करने के लिए कहा था। इस बात पर दूसरे पक्ष की महिला ने उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद आरोपित ने खुद कोतवाली पहुंचकर उसकी झूठी शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित महिला को फटकार लगाकर वापस भेज दिया।

    यह भी पढ़ें- Tehri News: नशा तस्करी के दोषी को 15 माह का कारावास, 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    यह भी पढ़ें- चंपावत: नौकरी के नाम पर लाखों ठगने का आरोपित प्राइमरी टीचर गिरफ्तार, लटकी निलंबन की तलवार