WhatsApp पर आया शादी का कार्ड... क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल, खाते से उड़ गए 90 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, रुड़की : शादी का ई-कार्ड का झांसा देकर ठगी करने का रुड़की क्षेत्र में पहला मामला सामने आया है। एक साइबर ठग ने युवक को ई-कार्ड भेजा। जब युवक के मोबाइल में ई-कार्ड नहीं खुला तो उसने अपने रिश्तेदार को भेजा। रिश्तेदार ने जैसे ही कार्ड खोला तो उनके खाते से 90 हजार की रकम साफ हो गई। युवक ने अब रिश्तेदार से ठगी होने की शिकायत पुलिस से की है।



सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के आकाशदीप एन्क्लेव निवासी अमित के मोबाइल के वाट्सएप पर एक नंबर से शादी का ई-कार्ड आया था। अमित ने वाट्सएप पर आए ई-कार्ड के लिंक को खोलने का प्रयास किया, लेकिन किसी वजह से उनके मोबाइल पर लिंक नहीं खुला। युवक को लगा कि किसी रिश्तेदार या परिचित के यहां से शादी का ई-कार्ड आया है। जब लिंक नहीं खुला तो उसने मंगलौर निवासी अपने रिश्तेदार के वाट्सएप पर यह लिंक भेजा। साथ ही उसे यह लिंक खोलकर यह बताने के लिए कहा कि शादी का ई-कार्ड कहां से आया है।