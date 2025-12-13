Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाप-बेटे ने 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' वीडियो हैदराबाद में बेचे, साइबर सेल की शिकायत पर लखनऊ में धरे गए

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    लखनऊ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड कर बेचने का मामला सामने आया है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद की शिकायत पर डीजी साइबर क्राइम ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड कर बेचे जा रहे हैं। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद की शिकायत पर डीजी साइबर क्राइम ने साइबर क्राइम सेल ने मामले की जांच करायी।

    सिम के ग्राहक आवेदन पत्र (कैफ) के आधार पर संदिग्ध से पूछताछ की गई। दोनों मोबाइल नंबरों पर संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन की पुष्टि होने के बाद दारोगा ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो हैदराबाद को दो मोबाइल नंबर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियाे बेचने का शक हुआ। जिसके बाद मामले में एक पत्र भेजकर डीजी साइबर क्राइम बिनोद कुमार सिंह को पोर्नोग्राफी के वीडियो बेचने की शिकायत भेजी गई थी। जिसमें एक मोबाइल नंबर व आइडी का जिक्र था।

    आरोप था कि उक्त नंबर व आइडी से इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित वीडियो व फोटो अपलोड हो रही हैं। निर्देश पर साइबर क्राइम सेल में तैनात दारोगा इंद्रपाल सिंह ने जांच शुरु की।

    जांच अधिकारी ने टेलीकाम कंपनी को पत्र भेजकर जानकारी मांगी तो पता चला कि दोनों नंबर हरिकेश मीना निवासी डीजल कालोनी आलमबाग के हैं। उक्त नंबर धारक से संपर्क कर पूछताछ के लिए आलमबाग कोतवाली पर बुलाया गया। हरिकेश के साथ उनका बेटा मनराज मीना भी पहुंचा।

    पता चला कि मनराज ही दोनों नंबरों का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल चेक किए गए तो संदिग्ध चैट व रुपयों की लेनदेन का रिकॉर्ड मिला। सभी चैट का स्क्रीनशॉट देकर पुलिस ने मनराज मीना को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    साइबर सेल के जांच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी। जिस पर कार्रवाई का आदेश हुआ। उसके बाद एसीपी साइबर सेल ने कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट आलमबाग कोतवाली पर भेजी। बीट प्रभारी बरहा उपनिरीक्षक अवनीश कुमार ने आलमबाग कोतवाली में मनराज मीना के खिलाफ आइटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करायी है।