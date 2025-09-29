UKPSC Exam: Answer Key आने के तीन महीने बाद भी अभ्यार्थी कर रहे रिजल्ट का इंतजार, 29 जून को हुई थी परीक्षा
उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के तीन महीने बाद भी परिणाम का इंतजार है। आयोग ने देरी का कारण पिथौरागढ़ के एक केंद्र से कापियां देरी से मिलना बताया है और जल्द ही परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। इससे अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी हुए तीन माह होने को हैं, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं।
आयोग की ओर से 29 जून को 123 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था और चार जुलाई को इसकी आंसर की जारी की गई थी। बावजूद इसके न तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है और न ही मुख्य परीक्षा की तिथियों को लेकर कोई स्पष्टता दी गई है।
