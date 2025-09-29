UKPSC Exam: Answer Key आने के तीन महीने बाद भी अभ्यार्थी कर रहे रिजल्ट का इंतजार, 29 जून को हुई थी परीक्षा

उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के तीन महीने बाद भी परिणाम का इंतजार है। आयोग ने देरी का कारण पिथौरागढ़ के एक केंद्र से कापियां देरी से मिलना बताया है और जल्द ही परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। इससे अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी हुए तीन माह होने को हैं, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं।

आयोग की ओर से 29 जून को 123 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था और चार जुलाई को इसकी आंसर की जारी की गई थी। बावजूद इसके न तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है और न ही मुख्य परीक्षा की तिथियों को लेकर कोई स्पष्टता दी गई है।

पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1,01,964 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 50 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। तीन माह होने को हैं लेकिन परिणाम न आने से अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य की योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।

परिणाम में देरी के कारण अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी को लेकर भी रणनीति तय नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी न होने के कारण मुख्य परीक्षा की तिथियां भी अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। ऐसे में आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने में की जा रही देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।

अभ्यर्थियों में आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी असंतोष की स्थिति है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने पूरे मामले में बताया कि पिथौरागढ़ के परीक्षा केंद्र से आयोग को कुछ कापियां देरी से प्राप्त हुई थीं, जिनकी दोबारा परीक्षा कराई गई थी।