उत्तराखंड में किशोरी के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर परिजनों के सामने मामले का हुआ खुलासा
हरिद्वार के लंढौरा क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने पड़ोसी पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी जब आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर बार-बार ऐसा किया। किशोरी के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण हरिद्वार। कोतवाली के कस्बा लंढोरा क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला ने अपनी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने और उसके गर्भवती होने के आरोप में अपने पड़ोस में रहने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा लंढौरा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह रुड़की में जाकर लोगों के घरों में चौका बर्तन करने का काम करती है। उसके पति की 11 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री रहती है।
अगस्त महीने में उनके पड़ोस में रहने वाला युवक उसके घर में दोपहर के समय घुस आया और उसके नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। लड़की को लगातार धमकी देकर उसके साथ समय-समय पर दुष्कर्म करता आ रहा है।
अब अचानक किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर जब उसे चिकित्सा के यहां उपचार के लिए ले जाया गया तब चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री गर्भवती है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर रोहन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।