उत्तराखंड में किशोरी के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर परिजनों के सामने मामले का हुआ खुलासा

संवाद सहयोगी, जागरण हरिद्वार। कोतवाली के कस्बा लंढोरा क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला ने अपनी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने और उसके गर्भवती होने के आरोप में अपने पड़ोस में रहने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा लंढौरा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह रुड़की में जाकर लोगों के घरों में चौका बर्तन करने का काम करती है। उसके पति की 11 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री रहती है।

अगस्त महीने में उनके पड़ोस में रहने वाला युवक उसके घर में दोपहर के समय घुस आया और उसके नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। लड़की को लगातार धमकी देकर उसके साथ समय-समय पर दुष्कर्म करता आ रहा है।