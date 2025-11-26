SIR के बहाने फोन पर OTP मांगे तो हो जाएं सावधान! हो सकते हैं साइबर ठगी का शिकार
आजकल साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं जिला प्रशासन ने कहा कि SIR फॉर्म के नाम पर बीएलओ बनकर कोई फोन पर OTP मांगे तो कतई न दें। आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने पर बिल्कुल भी ओटीपी न दें। मतदाता केवल अपने बीएलओ से ही संपर्क करें। किसी के झांसे में न आए।
जागरण संवाददाता, बागपत। जिला प्रशासन ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना प्रपत्र भरने के नाम पर कुछ अराजक तत्व बीएलओ बनकर या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहे हैं।
प्रशासन ने मतदाताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जाता है। डीएम अस्मिता लाल ने मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की।
