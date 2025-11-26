SIR के बहाने फोन पर OTP मांगे तो हो जाएं सावधान! हो सकते हैं साइबर ठगी का शिकार

आजकल साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं जिला प्रशासन ने कहा कि SIR फॉर्म के नाम पर बीएलओ बनकर कोई फोन पर OTP मांगे तो कतई न दें। आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने पर बिल्कुल भी ओटीपी न दें। मतदाता केवल अपने बीएलओ से ही संपर्क करें। किसी के झांसे में न आए।

प्रतीकात्मक तस्वीर