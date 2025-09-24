Language
    UKSSSC Paper Leak: खालिद को हरिद्वार लेकर पहुंची पुलिस, सीन रिक्रिएशन के दौरान किया कुछ ऐसा; देखते रह गए सब

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:48 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा में नकल के आरोपी खालिद को पुलिस हरिद्वार लेकर आई। उसने पुलिस के सामने दीवार कूदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का तरीका दिखाया। पुलिस ने उसके आने-जाने का रास्ता चिह्नित किया। खालिद और उसकी बहन सबीहा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करने के लिए यह पुनरावलोकन किया।

    पुलिस के सामने दीवार कूदकर अंदर पहुंच गया खालिद. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा में नकल करने वाले आरोपित खालिद को देहरादून से एक पुलिस टीम बुधवार को हरिद्वार लेकर पहुंची। एसपी जया बलोनी की मौजूदगी में बहादरपुर जट गांव में आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में सीन रिक्रिएट करने के दौरान आरोपित ने पुलिस के सामने दीवार कूदकर दिखाई।

    पलक छपकते ही वह पीछे से स्कूल की साढ़े पांच फिट की दीवार कूदकर परीक्षा केंद्र के अंदर कमरा नंबर नौ में पहुंच गया। परीक्षा केंद्र तक आने और लौटने का पूरा रास्ता चिह्नित कर नक्शा बनाने के बाद टीम उसे लेकर लौट गई।

    परीक्षा में नकल का खुलासा करते हुए पुलिस ने सुल्तानपुर लक्सर निवासी आरोपित खालिद को गिरफ्तार किया है। इससे पहले उसकी बहन सबीहा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खालिद मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे पहुंच गया और उसने कैसे प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर अपनी बहन को भेजा।

    यह रिक्रिएशन के लिए देहरादून से एक पुलिस टीम बुधवार को आरोपित खालिद को लेकर हरिद्वार पहुंची। बहादरपुर जट गांव स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज का बारीकी से निरीक्षण किया और एक शिक्षक से पूछताछ भी की। शिक्षक का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड किया गया।

    निरीक्षण में सामने आया कि कॉलेज की दीवार करीब साढ़े पांच फीट ऊंची है, फिर भी आरोपित अंदर घुसने में सफल रहा। आरोपित ने पुलिस के सामने बड़ी सफाई से दीवार कूदकर दिखाई।

    इसके बाद पुलिस ने खालिद के घर, ज्वालापुर और रानीपुर की नहर पटरी तक पूरा रास्ता ट्रेस किया, ताकि यह समझा जा सके कि उसने किन मार्गों से स्कूल तक पहुंचा। पुलिस टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि यह रिक्रिएशन स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करने और भविष्य में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के उद्देश्य से किया गया।

    आरोपित मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में कैसे घुसा, अपनी बहन को पेपर कैसे भेजा, परीक्षा के बाद मोबाइल फोन कहां फेंका, यह सारे तथ्य बुधवार को पुलिस की पड़ताल में साफ हो गए।