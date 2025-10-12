संवाद सहयोगी जागरण मंगलौर। युवती के जहर खाकर जान देने के मामले में दो दोस्तों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलौर क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि सुहेल निवासी देवबंद, जिला सहारनपुर से उसकी जान पहचान थी। पांच साल से उसके घर सुहेल का आना जाना था। आरोप लगाया कि 25 नवंबर 2021 को उसकी बहन से शादी का झांसा देकर सुहेेल ने दुष्कर्म किया। यहीं नहीं उसने अपने साथी दानिश की मदद से अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद वह उसकी बहन से लगातार संबंध बनाता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप लगाया कि दो अक्टूबर 2025 को सुहेल अपने दोस्त दानिश के साथ मंगलौर आया। उसकी बहन को रोडवेज बस अड्डे पर बुलाया। इसके बाद उसे एक होटल में ले जाने के लिए दबाव बनाया। उसकी बहन ने शादी करने के लिए कहा तो दोनों दोस्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। जिसके बाद चार अक्टूबर को पुलिस को तहरीर भी दी गई।