    दुर्गम भेजा-सुगम में बैठाया, सिंचाई खंड से नगर निगम में मिला चार्ज; रुड़की में ट्रांसफर में पोस्टिंग खेल उजागर

    By Anuj KatariyaEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    रुड़की में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल उजागर हुआ है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को नगर निगम में पदभार मिला, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दुर्गम क्षेत्रों से अधिकारियों को सुगम क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है, जिससे अनियमितताओं के संदेह को बल मिला है। इस मामले की जांच जारी है।

    नगर निगम रुड़की का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने से विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आर्काइव

    संवाद सहयोगी जागरण, रुड़की। सिंचाई खंड रुड़की में एक सहायक अभियंता का श्रीनगर ट्रांसफर होने के बावजूद उन्हें रिलीव न किए जाने और नगर निगम रुड़की का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने से विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि सहायक अभियंता दुर्गम से सुगम में नियम विरुद्ध चार्ज लेना विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    दरअसल सिंचाई खंड रुड़की में सहायक अभियंता की तैनाती को लेकर गंभीर असंगतियां प्रकाश में आई हैं। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित सहायक अभियंता का ट्रांसफर दुर्गम क्षेत्र श्रीनगर में किया गया था, लेकिन ट्रांसफर आदेश के बावजूद उन्हें रुड़की सिंचाई खंड से रिलीव नहीं किया गया।

    उल्टा उन्हें सुगम श्रेणी वाले नगर निगम रुड़की का अतिरिक्त चार्ज भी सौंप दिया गया है। इससे विभागीय पारदर्शिता और तैनाती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता का नाम श्रीनगर ट्रांसफर सूची में दर्ज है और आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना था। इसके बावजूद वे रुड़की सिंचाई खंड में कार्यरत हैं।

    यही नहीं, उन्हें नगर निगम रुड़की में सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान कर दिया गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दुर्गम से सुगम स्थानों पर इस तरह अतिरिक्त चार्ज देना सामान्य प्रक्रिया नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। उधर सिंचाई खंड रुड़की के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र उनियाल ने बताया कि सहायक अभियंता का ट्रांसफर श्रीनगर हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा उन्हें नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। लेकिन उनको वेतन सिंचाई खंड रुड़की से ही दिया जाएगा, क्योंकि रिलीविंग औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।

    इससे विभाग का कार्य भी प्रभावित हो रहा है और दफ्तरों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रुड़की सिंचाई खंड रुड़की में कार्यभार संभालने के लिए उत्तरकाशी से आए नए सहायक अभियंता ने रुड़की डिविजन में ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उन्हें भी कोई कार्यालय उपलब्ध नही हो पाया। पुराने अधिकारी का न रिलीव होना और दोहरी जिम्मेदारियां संभालना विभागीय तैनाती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहा है।